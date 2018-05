Vídeo: O choro por Vitor Belfort e a prece de Amanda Nunes nos bastidores do UFC Rio

Share it

Que o UFC 224 foi recheado de forte emoções ninguém duvida. O que não foi visto pelo grande público , porém, foi captado pela equipe do Ultimate no vídeo produzido nos bastidores do evento realizado no Rio de Janeiro, no dia 12 de maio.

Na luta principal, Amanda Nunes castigou a amiga Raquel Pennington por cinco rounds para defender seu título mundial no peso-galo. Após a conquista, uma prece feita ainda no octógono, rodeada por seus companheiros de treino, técnicos e familiares, agradecia por mais uma conquista no UFC.

Já para Vitor Belfort, após se despedir do Ultimate com um nocaute sofrido pelos pés de Lyoto Machida, sobraram palavras de apoio por meio de seus companheiros de equipe, amigo e colegas de trabalho, como foi o caso de Cézar Mutante, camarada de longa data do Fenômeno, que fez questão de cumprimentar o veterano nos bastidores e não conseguiu conter a emoção com a derrota do amigo.

Veja no clipe abaixo um pouco das emoções flagradas pela equipe do UFC!

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes venceu Raquel Pennington por nocaute técnico aos 2min36s do R5

Kelvin Gastelum venceu Ronaldo Jacaré na decisão dividida dos jurados

Mackenzie Dern finalizou Amanda Cooper no mata-leão aos 2min27s do R1

John Lineker nocauteou Brian Kelleher aos 3min43s do R3

Lyoto Machida nocauteou Vitor Belfort a 1min do R2

Card preliminar

Cezar Mutante finalizou Karl Roberson no kata-gatame aos 4min45 do R1

Alexey Oleynik finalizou Junior Albini no ezequiel da guarda a 1min45s do R1

Davi Ramos finalizou Nick Hein no mata-leão aos 4min15s do R1

Elizeu Capoeira nocauteou Sean Strickland aos 3min12s do R1

Warlley Alves venceu Sultan Aliev por nocaute técnico (interrupção médica) aos 5min do R2

Jack Hermansson venceu Thales Leites por nocaute técnico aos 2min10s do R3

Ramazan Emeev venceu Alberto Miná na decisão unânime dos jurados

Markus Maluko finalizou James Bochnovic no mata-leão aos 4min28s do R1