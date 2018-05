Campeão em 2002, Delson Pé de Chumbo está confirmado no Mundial de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Ex-atleta do UFC, Delson Heleno, o popular “Pé de Chumbo”, está de volta ao Jiu-Jitsu competitivo. Campeão mundial pela IBJJF em 2002, quando o maior torneio da modalidade ainda era realizado no Brasil, Delson está animado para reviver sua jornada em cima dos tatames.

Estudioso do Jiu-Jitsu, Pé de Chumbo viajou até à Renzo Gracie Academy, em Nova York, onde aproveitou para aperfeiçoar ainda mais seu jogo. A experiência deixou o atleta empolgado, como ele conta, a seguir.

“Eu fiquei treinando no Renzo Gracie e aperfeiçoei meu Jiu-Jitsu mais ainda. Para mim, foi muito bom”, revela Pé de Chumbo, antes de contar como está sendo voltar a lutar Jiu-Jitsu, depois de tanto tempo no MMA, onde acumula 30 vitórias e 10 derrotas no cartel.

“Eu nunca quis parar tanto tempo de lutar Jiu-Jitsu, apenas parei um pouco, porque o MMA tomou muito o meu tempo. Porém, voltei forte em 2018 e não quero parar mais, pois está sendo muito bom voltar a colocar o kimono nas competições”.

O próximo objetivo de Pé de Chumbo é conquistar mais um título no Campeonato Mundial da IBJJF, programado para o fim de maio, na Califórnia. Atleta da academia Pitbull, Pé de Chumbo vai embolar a divisão dos pesos médios.

“Tem muita gente dura e com um Jiu-Jitsu de alto nível, mas eu estou bem preparado e com foco muito grande nisso tudo. Vou dar o máximo de mim e mostrar um Jiu-Jitsu de qualidade e bonito de se ver”, diz.

Pé de Chumbo, que foi campeão mundial na faixa-preta em 2002, relembra um pouco das emoções que viveu no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

“Eu lembro do Tijuca Tênis Clube lotado com torcidas de várias academias diferentes e era uma emoção inexplicável. Ganhar um título mundial dentro de casa foi muito bom”, encerra Pé de Chumbo.

(Fonte: Assessoria de imprensa)