Vídeo: Os melhores lances de Rafael Carvalho, campeão que entra em ação no Bellator 200

Na lista de campeões do Bellator, apenas dois nomes levam consigo a bandeira verde e amarela. Um é Patrício Pitbull, campeão dos penas, e o outro entrará em ação no Bellator 200 para defender o seu título contra um adversário indigesto.

Rafael Carvalho, rei entre os pesos médios do Bellator, terá pela frente o armênio Gegard Mousasi em disputa pelo título da divisão. Rafael, que parte para sua quarta defesa de título, tem no currículo grandes nomes já batidos, e armas de sobra para manter a cinta em solo brasileiro.

No vídeo abaixo, você pode conferir e relembrar os melhores lances de Rafael Carvalho no MMA, antes e durante sua corrida no Bellator. E para não perder nenhum lance do brasuca em defesa de seu título, e outras atrações como a luta principal entre Mirko Crocop e Roy Nelson, não perca o Bellator 200, no dia 25 de maio, direto de Londres na Inglaterra, com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais Fox Sports!

Bellator 200

Londres, Inglaterra

25 de maio de 2018

Mirko Cro Cop x Roy Nelson

Rafael Carvalho x Gegard Mousasi

Michael Page x David Rickels

Phil Davis x Linton Vassell

Aaron Chalmers x Ash Griffiths