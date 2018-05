Share it

Em ritmo forte nas competições, a casca-grossa Jéssica Flowers, da Gracie Barra Amazonas, faturou mais um título no fim de abril, desta vez no charmoso Campeonato Brasileiro da CBJJ.

Para ficar com o ouro, Jéssica encarou a divisão de super pesado com tudo, e na final disputou com a campeã mundial Fernanda Mazzelli o título.

Com uma guarda fechada arisca e uma bela raspagem, Jéssica caiu por cima e atacou no armlock que garantiu o topo do pódio.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!