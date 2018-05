Vídeo: Faixa-preta de Carlson Gracie, Paulão Filho retorna ao MMA e usa o Jiu-Jitsu para vencer

Share it

Conhecido aluno do grande mestre Carlson Gracie e veterano do extinto Pride, Paulão Filho conseguiu reunir suas forças e adentrar mais uma vez no cage de MMA.

Aos 39 anos, após polêmicas e problemas pessoais que o afastaram do esporte, o casca-grossa entrou em ação no Wawan MMA, no Kuwait, no último final de semana.

Em disputa pelo cinturão peso pesado da organização, Paulão encarou o egípcio Mohamed Ashraf. Para liquidar a fatura, Paulão usou seu afiado Jiu-Jitsu e estrangulou sem maiores problemas.

Confira no vídeo abaixo a luta completa de Paulão Filho no Kuwait!