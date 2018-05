Vídeo: Demian Maia e a importância de representar o Jiu-Jitsu no UFC Chile, neste sábado

Share it

Demian Maia acumula mais de 30 lutas no cartel, 25 vitórias, 19 delas no UFC, marca que o faz o atleta brasileiro com mais sucessos no Ultimate. Mesmo assim, Demian rechaça o status de lenda para seu já invejável currículo, mas a fera explica.

Com 40 anos, o representante do Jiu-Jitsu, com nove finalização no Ultimate, atrás apenas de Royce Gracie, ressalta que, para ele, “lenda” é um adjetivo a ser direcionado apenas àqueles que já não atuam mais nas grades, o que não é o seu caso.

Com previsão de lutar por mais duas temporadas, Demian entra com tudo para atuar na luta principal do UFC Chile, marcado para o dia 19 de maio. Seu adversário será o nigeriano Kamaru Usman, e o duelo será mais uma grande desafio para o finalizador.

Vindo de duas derrotas, contra um wrestler 10 anos mais jovem, Demian terá um grande desafio na noite do próximo sábado, mas este terá ao seu lado a confiança em alta e o Jiu-Jitsu, como sempre, mais do que em dia.

“Não existe controle entre vitória e derrota”, disse Demian. “Toda vez que eu vou lutar eu vou para fazer o meu melhor, preparado para a vitória.”

Confira no vídeo abaixo as expectativas de Demian Maia para luta principal do UFC Chile e o card completo do evento, exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate neste sábado, dia 19 de maio, a partir das 19h30!

UFC Fight Night: Maia x Usman

Santiago, Chile

19 de maio de 2018

Demian Maia x Kamaru Usman

Alexa Grasso x Tatiana Suarez

Jared Cannonier x Dominick Reyes

Diego Rivas x Guido Cannetti

Veronica Macedo x Andrea Lee

Vicente Luque x Chad Laprise

Card preliminar

Zak Cummings x Michel Trator

Brandon Moreno x Alexandre Pantoja

Poliana Botelho x Syuri Kondo

Gabriel Benítez x Humberto Bandenay

Henry Briones x Frankie Saenz

Claudio Puelles x Felipe Silva

Enrique Barzola x Brandon Davis