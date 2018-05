Jiu-Jitsu: O estrangulamento campeão de João Miyao no Miami Open

Share it

Ainda sobre a maratona de torneios realizada no último final de semana, tivemos na Flórida mais uma edição do Miami International Open da IBJJF, e esta também recebeu sua dose de craques do Jiu-Jitsu em busca do ouro e dos pontos necessários para avançar até o Mundial, marcado para o fim deste mês.

Contudo, uma das feras que já alcançou o índice mas ainda assim estava em ação em Miami foi João Miyao. Craque da equipe PSLPB Cícero Costha, João avançou na divisão de peso-pluma, e conseguiu o ouro após uma bela finalização.

Na luta final, que valia o título, João encarou Washington Lima. Para vencer, João fez guarda, inverteu, atacou pelas costas e estrangulou com a lapela.

Veja a luta completa no vídeo abaixo!