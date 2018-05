Vídeos: Gustavo Braguinha bate Xande Ribeiro no pesado e finaliza absoluto do San Diego Open de Jiu-Jitsu

Share it

Além das fortes emoções do MMA, com edições eletrizantes do UFC e do Bellator, o Jiu-Jitsu também teve sua dose de ação no último sábado, dia 12 de maio. O torneio da vez foi o San Diego Open de Jiu-Jitsu, e quem brilhou por lá, com ouro duplo, foi um brasileiro.

Gustavo “Braguinha” Batista, faixa-preta representante da Atos Jiu-Jitsu, se jogou com tudo no torneio e faturou o título tanto no peso pesado quanto no absoluto, voltando para casa com duas medalhas douradas no peito.

Na disputa da categoria, Braguinha encarou ninguém menos que Xande Ribeiro, e os dois faixas-pretas batalharam forte para conquistar o título. Com melhores ações na disputa, Braguinha acabou com a vitória nos pontos.

Já no absoluto, Braguinha voltou a alcançar a final, desta vez para enfrentar Ashur Darmo (Gracie Barra), que já havia conquistado a prata no super pesado. Depois de superar a guarda de Ashur, Braguinha montou e atacou com pressão no estrangulamento que garantiu o ouro duplo na competição.

Confira nos vídeos abaixo as vitórias de Gustavo Braguinha no peso pesado e no absoluto do San Diego Open!