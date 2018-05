Jiu-Jitsu: Os melhores lances de Charles Negromonte, campeão do King of Mats em Abu Dhabi

Share it

Faixa-preta representante da Roger Gracie Academy, Charles Negromonte faturou mais um grande título para sua carreira no último mês de abril, em Abu Dhabi.

Em ação no King of Mats, evento que abriu a semana do Abu Dhabi World Pro 2018, Negromonte esteve entre os pesos médios que disputaram o cinturão inaugural do torneio.

Para chegar ao título, Negromonte teve que vencer alguns dos melhores atletas da atualidade. Logo na sua primeira luta, Negromonte superou o favorito André Galvão por duas vantagens a zero. Mesmo com o revés para Jaime Canuto, ainda na fase de grupos, Negromonte avançou para a semifinal.

Na fase seguinte, Negromonte passou por Renato Canuto, e voltou a encarar Jaime, seu algoz na fase de grupos, para disputar o cinturão. Com pressão nos momento finais, Negromonte conseguiu a vantagem que precisava para superar Jaime e ficar com a cinta.

Confira os melhores lances da fera no vídeo abaixo!