Ex-UFC é campeão no Paris Open de Jiu-Jitsu; confira a finalização

No agitado dia 12 de maio, em paralelo ao San Diego Open, tivemos na França o Paris Open da IBJJF, com grandes nomes do Jiu-Jitsu em ação. Além de Adam Wardzinski, campeão no peso pesado e no absoluto faixa-preta adulto, outro nome chamou a atenção.

Yan Cabral, faixa-preta formado na Nova União e hoje líder da Associação Aranha, se jogou com força total no torneio. Ex-atleta do UFC com vitórias marcantes no MMA, como o sucesso sobre Kazushi Sakura em 2012, Yan, mesmo sendo da divisão de masters, se inscreveu como adulto na competição em Paris, e o resultado positivo veio.

Na final do peso médio, Yan encarou o japonês Kenji Sette. Depois de trabalhar na guarda e subir, Yan conseguiu pegar as costas, estabilizar e atacar com sucesso no estrangulamento que valeu o ouro.

