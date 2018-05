Semana de revisão na Renzo Gracie Online Academy

Share it

A Renzo Gracie Online Academy revisita posições básicas já estudadas ao longo do curso, relembrando detalhes de ajuste e movimentação. São tópicos fundamentais da cartilha da arte suave e que merecem ser constantemente examinados para que o praticante refine sua técnica, em busca da máxima eficiência.

O professor Leo Tunico, por exemplo, volta a falar sobre noções gerais da guarda aberta. Como se deve quebrar a postura do oponente com a mão na gola? Como controlar a distância com um dos pés contra os quadris do passador? Tunico dá as respostas na aula a seguir:



Já Robsinho Gracie ensina uma forma simples para você se defender do ataque pelas costas. Dominando essa técnica, você nunca mais vai ficar apavorado, tentando escapar na marra de um bote pelas costas. Confira:



Na aula sobre quedas, você relembra os macetes do sumi gaeshi.

Já na aula sobre qualidade de vida, inspire-se novamente com o depoimento de Jimmy Pedro sobre a arte de desafiar a si mesmo:

Entre agora em www.gallerr.com/rgoa e garanta seu plano ilimitado com desconto

Para ver o programa completo de Defesa das costas -> gallerr/rgoa/defesadascostas

Para ver o programa completo de Guarda aberta -> gallerr/rgoa/guardaaberta