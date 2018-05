Luta completa: Gabi Garcia usa o Jiu-Jitsu e finaliza no mata-leão em sua estreia no Road FC

Share it

Campeã mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC, invicta no MMA com quatro sucessos, Gabi Garcia somou sua quinta vitória no cartel perfeito no último sábado, dia 12 de maio, no Road FC 47, realizado em Pequim, na China.

Sua adversária, a russa Veronika Futina, entrou bem na disputa. Sem respeitar o tamanho e o peso de Gabi, Futina partiu para dentro. Gabi chegou a trocar em pé, mas foi no solo que a campeã desequilibrou a seu favor.

Depois de cair montada, Gabi atacou por cima com socos e obrigou Futina a se colocar de quatro apoios. O bote no pescoço foi questão de tempo, e a finalização no mata-leão veio ainda no primeiro round.

Confira a luta completa no vídeo abaixo!