Vídeo: Talita Treta e Luiza Nogueira ensinam Jiu-Jitsu no Dia das Mães

Share it

Neste domingo, dia 13 de maio, nós de GRACIEMAG trazemos para você, estudioso leitor, uma homenagem ao Dia das Mães diferente, com um aula técnica de Jiu-Jitsu. Talita “Treta” Nogueira, campeã mundial de Jiu-Jitsu e atleta de MMA, com disputa de cinturão marcada para o dia 13 de julho contra Julia Budd no Bellator 202, gravou para nossa equipe uma marcante aula de Jiu-Jitsu, com uma convidada mais que especial.

Luiza Nogueira, filha de Talita no auge de seus 15 anos de idade, foi escalada para acompanhar a mãe neste especial, e ainda mostrar seu estrangulamento preferido da guarda.

Para Talita, ter a oportunidade de treinar com a filha é única, e esta aproveita cada amasso que recebe de Luiza com satisfação.

“Pra mim é muito gratificante, fora o orgulho que eu sinto”, disse Talita. “Nunca obriguei ela a fazer nada no Jiu-Jitsu, é ela que quer seguir este caminho. Quando a gente treina ela quer sempre sair na porrada, e me bater, mas eu fico feliz. Ela tem o jogo próprio dela, não tem nada a ver com o meu. Ela busca o caminho dela, a história dela. Eu amo treinar com ela, sinto falta quando a gente não treina por conta do MMA. Acho que todo o faixa-preta quer que o filho siga o mesmo caminho, e eu estou vivendo isso. Acompanho ela nas competições, vejo a adrenalina, o desempenho dela e fico muito feliz com tudo. Me sinto privilegiada.”

Já para Luiza, a figura da mãe campeã é um combustível a mais para seguir forte na carreira do Jiu-Jitsu em busca de seu maior objetivo: ser campeã mundial.

“Eu treino desde os 3 anos de idade, sempre no mesmo tatame que ela”, recorda Luiza. “Hoje eu quero seguir os mesmo caminho dela. É incrível ter a minha mãe do meu lado em tudo. Muitas meninas queriam ter uma mãe faixa-preta, campeã mundial. Ela me ajuda muito, me acompanha nos campeonatos. Fico muito feliz de ver ela treinando para o Bellator, treinando e se esforçando. Ela ainda junta me acompanha na minha meta, que é ser campeã mundial. Nós duas temos metas, cada uma em um caminho, mas treinando juntas. Sempre tive muito orgulho dela, e hoje eu tenho mais ainda. Ver ela batalhar para conquistar mais um sonho na carreira é incrível.”

Confira no vídeo abaixo a aula de Talita e Luiza e parabéns para todas as mamães do Jiu-Jitsu!