Vídeo: Ryan Bader nocauteia King Mo em 15s no Bellator 199

Share it

No avanço do GP de Pesados do Bellator, Ryan Bader e Kingo Mo se enfrentaram na luta principal do Bellator 199, realizado nesse sábado, dia 12 de maio, com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais Fox Sports.

Para a definição de quem seguria na disputa do GP para enfrnetar Matt Mitrione, porém, não foi preciso muito tempo. Bader, com contragolpe cirúrgico, derrubou King Mo ainda no primeiro assalto, precisando apenas completar golpeando por cima para ter a vitórias declarada, com apenas 15 segundos no relógio.

Ainda no card, John Fitch, conhecido atleta do MMA, fez sua estreia no Bellator com uma luta bem ao seu estilo. Dono de um jogo de grappling justo, Fitch dominou completamente Paul Daley e garantiu a vitória na luta coprincipal na decisão unânime dos jurados.

Outros destaques ficaram para os nocautes de Aaron Pico sobre Lee Morrison e de Cheick Kongo sobre Javy Ayala, além da finalização de Adam Piccolotti sobre Carrington Banks, com um justo mata-leão.

Confira abaixo o golpe certeiro de Ryan Bader e os resultados completos!

Bellator 199

Califórnia, EUA

12 de maio de 2018

Ryan Bader nocauteou King Mo Lawal 15s do R1

Jon Fitch venceu Paul Daley na decisão unânime dos jurados

Cheick Kongo nocauteou Javy Ayala aos 2min29s do R1

Aaron Pico nocauteou Lee Morrison a 1min10s do R1

Adam Piccolotti finalizou Carrington Banks no mata-leão aos 4min41s do R3