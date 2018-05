Amanda Nunes defende cinturão, Lyoto Machida nocauteia Vitor Belfort e mais destaques do UFC Rio

Share it

O Rio de Janeiro recebeu mais uma edição de gala do UFC, na edição 224 de seus eventos numerados, nesse sábado, dia 12 de maio. Com um cinturão em jogo, lutas que definiram as cabeças de algumas divisões e uma emocionante despedida do octógono, o card apresentado na Jeunesse Arena foi um verdadeiro show.

Na luta principal, Amanda Nunes dominou Raquel Pennington em duelo válido pelo cinturão peso-galo da organização. Com chutes fortes nas pernas, que renderam inclusive uma lesão no pé da baiana, o ritmo do combate foi ditado, somado a socos poderosos e boa desenvoltura tanto em pé quanto no solo. A vitória veio como esperado, após o controle nos cinco assaltos, com um nocaute técnico aplicado na quinta etapa do combate. Vitória e título devidamente defendido por Amanda.

Na luta coprincipal, Ronaldo Jacaré e Kelvin Gastelum se enfrentaram por uma vaga entre os próximos postulantes ao título peso médio. A luta foi muito disputada, com bons momentos para ambos os atletas. Jacaré bateu forte e tentou derrubar com ataques na perna, que até funcionaram em alguns momentos da luta, enquanto Gastelum conseguiu evitar com sucesso boa parte dos tiros de Jaca nas pernas, trabalhando com golpes precisos na trocação e muita agressividade. No fim do duelo de três assaltos, Gastelum acabou com a vitória na decisão dividida, esta contestada pelo brasileiro na coletiva pós-evento.

Outro ponto alto do evento ficou para a luta de abertura do card principal. Em disputa entre ex-campeões do UFC, Lyoto Machida e Vitor Belfort pisaram no cage, mas para Vitor seria sua última apresentação no Ultimate. Com 41 anos, 21 destes dedicados ao MMA, Belfort cumpria contra Lyoto sua última luta do contrato. O combate começou muito estudado por ambos, o que trouxe algumas vaias da torcida. Porém, no segundo assalto, Lyoto tirou da cartola um de seus golpes mais emblemáticos: Com um chute frontal veloz, Lyoto acertou em cheio o rosto de Belfort, que caiu nocauteado. O golpe foi o mesmo usado pelo Dragão para vencer Randy Couture, e o mesmo usado por Anderson Silva para superar Belfort em uma das lutas responsáveis pela ebulição do UFC no Brasil e no mundo. História foi escrita, e Belfort, num gesto de respeito e gratidão, deixou seu par de luvas no cage, simbolizando sua aposentadoria do octógono.

Entre os destaques no Jiu-Jitsu, temos a trinca de mata-leões no primeiro round com Mackenzie Dern sobre Amanda Cooper, Davi Ramos sobre Nick Hein e Makus Maluko sobre James Bochnovic. Outro que tirou uma bela finalização da cartola foi Alexey Oleynik. Confiante no seu sorrateiro golpe, Oleynik laçou Júnior Albino, foi para o chão e apertou o brasileiro, por baixo, com um ezequiel da guarda.

Confira abaixo os resultados completos e poste nos comentários a sua luta favorita desse UFC 224!

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes venceu Raquel Pennington por nocaute técnico aos 2min36s do R5

Kelvin Gastelum venceu Ronaldo Jacaré na decisão dividida dos jurados

Mackenzie Dern finalizou Amanda Cooper no mata-leão aos 2min27s do R1

John Lineker nocauteou Brian Kelleher aos 3min43s do R3

Lyoto Machida nocauteou Vitor Belfort a 1min do R2

Card preliminar

Cezar Mutante finalizou Karl Roberson no kata-gatame aos 4min45 do R1

Alexey Oleynik finalizou Junior Albini no ezequiel da guarda a 1min45s do R1

Davi Ramos finalizou Nick Hein no mata-leão aos 4min15s do R1

Elizeu Capoeira nocauteou Sean Strickland aos 3min12s do R1

Warlley Alves venceu Sultan Aliev por nocaute técnico (interrupção médica) aos 5min do R2

Jack Hermansson venceu Thales Leites por nocaute técnico aos 2min10s do R3

Ramazan Emeev venceu Alberto Miná na decisão unânime dos jurados

Markus Maluko finalizou James Bochnovic no mata-leão aos 4min28s do R1