Confira os resultados, em tempo real, do UFC 224, no Rio de Janeiro

Share it

Última atualização: 20:51

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Card preliminar

Cézar Mutante x Karl Roberson

Alexey Oleynik x Júnior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Elizeu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves venceu Sultan Aliev por nocaute técnico (interrupção médica) aos 5min do R2

Jack Hermansson venceu Thales Leites por nocaute técnico aos 2min10s do R3

Ramazan Emeev venceu Alberto Miná na decisão unânime dos jurados

Markus Maluko finalizou James Bochnovic no mata-leão aos 4min28s do R1