Vídeo: O que esperar de Ryan Bader x King Mo no Bellator 199, neste sábado

O próximo sábado, 12 de maio, será com briga de gigantes nos canais Fox Sports com a transmissão ao vivo e exclusiva do Bellator 199, organização de MMA que mais cresce no mundo. Com narração de Eder Reis e comentários de Mário Filho, o evento vai ao ar a partir das 22h, direto de San José, na Califórnia, e contará com um dos cards mais esperados do ano: Ryan Bader e King Mo Lawal.

Na luta mais aguardada do evento, Bader e Lawal entrarão no cage para definir quem vai enfrentar Matt Mitrione na próxima fase da competição. O primeiro é dono de um cartel de 24 vitórias e apenas cinco derrotas. Já seu concorrente acumula 21 vitórias e seis derrotas.

Comentarista do Fox Sports, Mário Filho acredita que a luta promoverá o embate entre dois gigantes do wrestling. “Se os dois se propuserem a mostrar um desempenho combativo, vai ser uma luta técnica, divertida e, até mesmo, explosiva nos dois primeiros rounds. Vejo superioridade do Bader em todos os fundamentos, menos no punch. Acho o wrestling dele mais bem adaptado ao MMA e a trocação mais objetiva dentro do propósito dele”, afirma.

Mário ainda ressalta que o chão do Bader tem sido lapidado pelo professor Jair Lourenço, líder da equipe Kimura. “No quesito condicionamento físico, o Bader leva bem mais vantagem que o King Mo. Portanto, acho que o Mitrione vai esbarrar com o Bader nas semifinais do Torneio”, avalia o comentarista do Fox Sports.

Para relembrar um pouco do estilo de cada competidor, confira no vídeo abaixo os melhores lances de Bader e King Mo.

Bellator 199

San Jose, Califórnia

12 de maio de 2018

Ryan Bader x King Mo Lawal

Aaron Pico x Lee Morrison

Adam Piccolotti x Carrington Banks

Paul Daley x Jon Fitch

Cheick Kongo x Javy Ayala

(Fonte: Assessoria de imprensa)