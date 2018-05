Ronaldo Jacaré e Mackenzie Dern elegem suas finalizações preferidas no Jiu-Jitsu e no MMA

Share it

Campeões mundiais de Jiu-Jitsu na faixa-preta e atletas do UFC, Ronaldo Jacaré e Mackenzie Dern sempre geram grande expectativa nos fãs da arte suave, que além de curtirem um belo combate de MMA esperam ver destes exímios finalizadores aquela exibição de habilidade quando o assunto é luta no solo.

O detalhe para o sucesso no MMA, porém, é a adaptação. Por mais que um golpe seja bom de kimono, por vezes ele precisa de algum ajuste ao aplicar sem kimono ou até com as luvinhas de MMA.

Pensando nisso, nossa reportagem foi atrás dos craques do Jiu-Jitsu que estarão em ação no UFC 224, no Rio de Janeiro, para saber qual a finalização mais eficiente para eles no MMA e o que mudou do jogo no Jiu-Jitsu ao aplicar este no octógono mais famoso do mundo.

Confira no vídeo abaixo e não deixe e ver Jacaré e Mackenzie em ação no UFC 224, transmitido ao vivo e com exclusividade pelo canal Combate a partir das 19h30 deste sábado, dia 12 de maio.

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Card preliminar

Cézar Mutante x Karl Roberson

Alexey Oleynik x Júnior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Elizeu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves x Sultan Aliev

Thales Leites x Jack Hermansson

Alberto Miná x Ramazan Emeev

Markus Maluko x James Bochnovic