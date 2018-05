Vídeo: Ronaldo Jacaré e seu Jiu-Jitsu afiado no treino aberto do UFC 224, no Rio

Share it

Bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu e ex-campeão do Strikeforce, Ronaldo Jacaré segue forte no seu objetivo da vez: conquistar o cinturão do Ultimate. No próximo sábado, dia 12 de maio, o peso médio parte para cima de Kelvin Gastelum em disputa que pode colocar o brasileiro, segundo no ranking da divisão, ainda mais próximo do cinturão.

Astro da luta coprincipal do UFC 224, em card apresentado na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, Ronaldo Jacaré não esconde que seu jogo terá, além de socos e chutes poderosos, suas afiadas transições e finalizações do Jiu-Jitsu, mas que agora vem com um tempero a mais.

Depois de uma temporada nos EUA, o Jacaré do Jiu-Jitsu aprimorou suas técnicas de luta agarrada com uma boa pitada de wrestling, e seu estilo na luta agarrada ficou ainda mais agressivo. No treino aberto do UFC Rio 9, realizado nessa quarta-feira, dia 9 de maio, a fera pôde mostrar um pouco disto para os fãs, e GRACIEMAG registrou os melhores lances.

Confira no vídeo a movimentação de Jacaré, o treininho com o pupilo Rosil e as brincadeiras no tatame do UFC para esta semana eletrizante de UFC no Rio de Janeiro!