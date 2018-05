Vídeo: Mackenzie Dern treina com Leozinho Vieira antes do UFC 224, no Rio

Share it

Dois campeões do Mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC treinaram sem kimono no meio de um shopping na Barra da Tijuca. Pode parecer improvável, mas foi o que rolou na noite dessa quarta-feira, dia 9 de maio, no treino aberto para o UFC 224. O evento, que rola no dia 12, na Jeunesse Arena, está recheado de atrações, mas os fãs de Jiu-Jitsu vibraram com este encontro realizado nos tatames vermelhos e pretos do Ultimate.

Mackenzie Dern, atleta peso-palha do UFC que encara Amanda Cooper, fez sua atividade com Leozinho Vieira, líder da Checkmat. Os dois campeões deram um show de movimentação e a galera foi ao delírio. Um festival de quedas e armlocks protagonizados pela casca-grossa na arte suave.

Confira no vídeo abaixo como foi o treininho de campeões e acompanhe nossa cobertura faixa-preta do UFC 224, aqui no GRACIEMAG.com e também no nosso Instagram!