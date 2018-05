Vídeo: Victor Honório e a virada arrasadora sobre Nicholas Meregali no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Vice-campeão absoluto do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018, após não comparecer à finalíssima por problemas de saúde, Victor Honório (Qatar BJJ) não deixou de fazer grande campanha no torneio. Em ação apenas no sábado, dia 5 de abril, no qual os faixas-pretas deram sua cartada no peso aberto, Honório entrou com tudo e fez bonito.

O pesadíssimo, natural do Rio de Janeiro que agora mora Doha, no Catar, fez quatro lutas no absoluto, a última, na semifinal, contra o atual campeão mundial super pesado Nicholas Meregali. O duelo foi complicado para Honório, mas este tratou de aplicar força total no fim da disputa para garantir a vitória.

Perdendo por 2 a 0 nos pontos já na reta final do combate, Honório deu sua cartada para avançar na chave: com uma queda rápida, o pesadíssimo empatou a disputa em pontos, mas ainda perdia por 3 a 2 nas vantagens. Para garantir a vitória, Honório abriu a guarda fechada de Meregali, deu um belo salto para começar a passagem da guarda e brigou com outro salto após se embolar para concluir a chegada na lateral com os três pontos da vitória.

Reveja o lance no vídeo abaixo e se inspire para aplicar uma passagem acrobática no seu treino de hoje!