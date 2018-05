Episódio completo: Amanda Nunes, Ronaldo Jacaré e o aquecimento para as lutas principais do UFC Rio

Share it

Falta pouco para as feras do Ultimate serem soltas na Cidade Maravilhosa. No próximo sábado, dia 12 de maio, o UFC 224 reúne a nata do MMA brasileiro na Jeunesse Arena para a 9ª edição do UFC Rio. O evento conta ainda com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Combate, a partir das 19h45.

Nas lutas principais, Amanda Nunes e Ronaldo Jacaré brigam pelas primeiras colocações de suas categorias. Campeã peso-galo, Amanda terá pela frente Raquel Pennington, enquanto Jacaré, segundo colocado no ranking peso médio, encara Kelvin Gastelum.

Antes de embarcarem para o Rio de Janeiro, os quatro protagonistas do card aprimoraram suas armas nos EUA, e a equipe do UFC preparou um extenso episódio do UFC Countdwon para aquecer o fã de lutas para a cereja do bolo deste UFC 224.

Confira no vídeo abaixo os treinos e os lances que colocaram os craques no topo do card deste UFC Rio!