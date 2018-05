Absoluto no Europeu, Brasileiro e com Pan fechado, Hulk reflete sobre o Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

Lucas “Hulk” Barbosa está em alta no Jiu-Jitsu, após conquistar o ouro absoluto no Campeonato Brasileiro de 2018. No último fim de semana, em Barueri, São Paulo, o faixa-preta da Atos brilhou na divisão aberta para todos os pesos, ao vencer quatro lutas e finalizar em duas oportunidades, no estrangulamento Norte-Sul e pelas costas, antes de chegar à final da categoria contra Victor Honório (Qatar BJJ). Honório, que não pode fazer a final por questões de saúde, havia passado por Nicholas Meregali (Alliance) e outros três adversários.

Lucas comentou a ausência de Honório na finalíssima pelo ouro e também aproveitou para contar como se sente após repetir o feito do Europeu, onde também foi campeão absoluto.

“Não esperava que não tivesse a luta. Desejo uma boa recuperação e melhoras para o Honório. Fiz quatro duelos no sábado para chegar à final, o absoluto foi uma guerra. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo, pude representar bem meu time, família, amigos e patrocinadores. Quero repetir o feito do ouro absoluto no Mundial”, conta Lucas, que teve vitórias importantes contra Rudson Mateus (CTA) e Renato Cardoso (Alliance) durante o absoluto.

Lucas não teve muito tempo para comemorar, já que desceu do pódio direto para o aeroporto de Guarulhos para voltar para casa, em San Diego, na Califórnia. Enquanto arrumava a mala e tirava algumas fotos com seus fãs, falou sobre o Mundial da IBJJF e os próximos planos.

“Esta semana vou descansar o corpo e treinar mais leve, pois semana que vem quero começar novamente a treinar no ritmo para o Mundial. Estou sentindo-me muito bem e como eu disse, o Brasileiro foi um tira-teima para o Mundial, para ver como estava o jogo. Venci dois atletas tops da categoria. Agora é só ajustar mais algumas coisas e montar a estratégia nova”, encerra Lucas.

(Fonte: Assessoria de imprensa)