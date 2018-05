Vídeo: Veterano do UFC é nocauteado em 9s no Rizin FF 10

Share it

Ex-atleta do UFC e postulante ao inaugural título peso-mosca do UFC em seu lançamento, em 2012, Ian McCall figurou entre os melhores atletas de sua divisão até deixar a organização, em 2015.

Após ser liberado pelo Ultimate, McCall foi com tudo para o Japão e apostou suas fichas no Rizin FF, evento que segue os moldes do lendário Pride. Derrotado em sua estreia na organização, McCall voltou a entrar em ação no último domingo, dia 6 de abril, e o veterano voltou a amargar a derrota.

Em duelo contra Kyoji Horiguchi, no Rizin 10, McCall acabou nocauteou um belo soco no contragolpe, com o relógio marcando apenas 9 segundos de combate.

Reveja o lance no vídeo abaixo!