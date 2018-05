Neiman Gracie desafia treinador de Conor McGregor no Bellator: “Vamos ver quem tem o melhor Jiu-Jitsu”

Share it

Craque do Bellator invicto com oito sucessos, Neiman Gracie continua firme em sua campanha de representar a família mais casca-grossa do mundo no MMA. Com sete finalizações no cartel, o filho do mestre Márcio Macarrão já tem em mente o seu próximo desafio no cage circular.

Depois de brilhar no Bellator 198, transmitido ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports no dia 28 de abril, ao finalizar Javier Torres no armlock do triângulo, Neiman usou as redes sociais para revelar o desejo de testar seu Jiu-Jitsu contra Dillon Danis.

Campeão sem kimono no Pan de 2016 e recém-contratado do Bellator, com estreia realizada no mesmo Bellator 198, ao finalizar Kyle Walker na chave de pé, Danis treina o jogo de solo de Conor McGregor, e a proximidade com o ex-campeão do UFC fez com que o faixa-preta de Marcelo Garcia se tornasse quase uma cópia do mesmo. Para Neiman, o duelo contra o americano pode ser uma forma de provar quem tem o melhor Jiu-Jitsu numa situação real de luta.

“Minha equipe procurou a organização”, disse Neiman no Twitter. “Eles vão te oferecer uma luta contra mim em Nova York. Na última vez em que deveriamos lutar, eles não conseguiram te achar por duas semanas. Vamos ver quem tem o Jiu-Jitsu melhor numa luta com socos.”

E para você, amigo leitor, quem levaria a melhor numa possível disputa entre Neiman Gracie e Dillon Danis no MMA? Comente conosco!