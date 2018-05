Aprenda a domar a guarda borboleta, na RGOA

Share it

Você já deve ter visto aqui, no GRACIEMAG.com, vídeos de grandes astros do Jiu-Jitsu utilizando as técnicas da guarda borboleta, para se consagrar nos principais campeonatos de Jiu-Jitsu. É o caso de Fernando Tererê, Vitor Shaolin, Marcelo Garcia, Renzo Gracie, entre outros ídolos.

Muito versátil e eficiente, a guarda borboleta apavora muitos passadores, alguns até tarimbados, que não sabem muito bem como se livrar dos domínios específicos da posição. O professor Shawn Williams, no entanto, tem o antídoto.

Numa série de aulas produzidas com exclusividade para a Renzo Gracie Online Academy, Shawn examina diversas técnicas para você transpor a guarda borboleta, como é o caso desta passagem amassando.

Caso o guardeiro se antecipe e ganhe as esgrimas com os dois braços, Shawn também tem a solução, veja:

Na aula sobre qualidade de vida, Sylvio Behring revela estratégias para você controlar um possível agressor, sem ter que desferir nem um golpe sequer.

