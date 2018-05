Lucas Hulk fatura absoluto e Tayane Porfírio conquista ouro duplo no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018

Share it

Colaborou: Vitor Freitas

Em mais uma edição eletrizante, o Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ sacudiu o ginásio José Correa, em Barueri, para seu último dia de torneio, neste domingo, dia 6 de maio. Após mais de uma semana de lutas, a despedida da competição rolou com uma sequência de grandes duelos na disputa dos ouros na divisão de adultos.

Nomes como Nicholas Meregali, Rudson Mateus, Bia Basílio e Jéssica Flowers estão entre os vencedores nas divisões de peso. Já no absoluto, um contratempo fez com que a aguardada decisão no adulto não acontecesse. Victor Honório, escalado para a final do aberto, teve uma infecção intestinal e um quadro de febre alta acabou levando o atleta a ser hospitalizado, mas este já passa bem. Com isso, Lucas Hulk, da Atos, garantiu o título mais importante do dia, ao lado de Tayane Porfírio, da Alliance, que fechou o pódio absoluto em primeiro com Cláudia Do Val (De La Riva) em segundo.

Confira abaixo os resultados completos!

Masculino

GALO

Cleiton Soares (Alliance) venceu William Melo (Alliance) por 2 a 0 nas vantagens após 0 a 0 nos pontos

PLUMA

Hiago George e José Tiago fecharam para a PSLPB Cícero Costha

PENA

Rafael Mansur (PSLPB Cicero Costha) venceu Gianni Grippo (Alliance) na decisão dos árbitros

LEVE

Yan Pica-Pau (Ribeiro JJ) venceu Jhonny Loureiro (Alliance) por 2 a 0 nos pontos

MÉDIO

Marcos Tinoco (Alliance) venceu Yago Souza (NS Brotherhood) por uma punição, após empate em 0 a 0 nos pontos e 1 a 1 nas vantagens

MEIO-PESADO

Rudson Mateus (CTA) finalizou Horlando Monteiro (Kimura) no mata-leão

PESADO

Felipe Andrew (Zenith) finalizou Dimitrius Souza (Alliance) na chave de pé

SUPER PESADO

Nicholas Meregali (Alliance) finalizou Igor “Tigrão” Schneider (NS Brotherhood) no estrangulamento pelas costas

PESADÍSSIMO

Felipe Bezerra (Checkmat) finalizou Otávio “Oreia” Serafim (Alliance) no estrangulamento

ABSOLUTO

Lucas Hulk venceu Victor Honório por WO

Feminino

GALO

Liliane Lima (De La Riva) venceu por WO

PLUMA

Aliny Santos (Nova União) finalizou Cristina Brandão (Cia Paulista) no ezequiel

PENA

Bia Basílio (Almeida JJ) venceu Ana Schimidt (Team Marcos Cunha) por 4 a 0 nas vantagens

MÉDIO

Ericka Almeida (Gracie Barra) finalizou Renata Marinho (Alliance) no estranguamento pelas costas

MEIO-PESADO

Carina Santi (G13BJJ) finalizou Rafaela Pires (GFTeam) no ezequiel

PESADO

Cláudia Do Val (De La Riva) venceu Fabiana Mendes (NS Brotherhood) por 2 a 0 nas vantagens

SUPER PESADO

Jéssica Flowers (Gracie Barra) finalizou Fernanda Mazzelli (Gracie Humaitá) no armlock

PESADÍSSIMO

Tayane Porfírio (Alliance) finalizou Luzia Fernandes (Gracie Barra) no estrangulamento cruzado

ABSOLUTO

Tayane Porfírio (Alliance) e Cláudia Do Val (De La Riva) fecharam