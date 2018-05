Ronaldo Jacaré promete Jiu-Jitsu agressivo no UFC Rio: “Vou finalizar esse cara”

Share it

Um dos brasileiros de maior renome dentro do UFC na atualidade, Ronaldo Jacaré segue firme na sua busca incessante pelo cinturão peso médio do Ultimate. Bicampeão mundial absoluto de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Jacaré encara Kelvin Gastelum na luta coprincipal do UFC 224, que rola no dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, e deixou para os fãs da arte suave a promessa de uma bela finalização.

Kelvin tem um jogo complicado, com base forte no wrestling e uma esquerda pesada, mas Jacaré está confiante no seu jogo de quedas e técnicas no Jiu-Jitsu para superar seu adversário e ficar ainda mais próximo do seu objetivo pelo título.

“Ele pode ser duro e boas defesas de queda”, analisa Jacaré. “Mas ele não vai escapar das minhas quedas e do meu Jiu-Jitsu. Eu vejo essa luta terminando com o meu braço levantado depois que finalizar o Kelvin.”

Confira no vídeo abaixo as declarações e a análise de Ronaldo Jacaré para seu duelo no UFC 224, que terá na luta principal o duelo entre Amanda Nunes e Raquel Pennington pelo cinturão peso-galo. Veja em seguida o card completo e não deixe de acompanhar o evento no Combate, com transmissão ao vivo e exclusiva a partir das 19h30!

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Card preliminar

Cézar Mutante x Karl Roberson

Alexey Oleynik x Júnior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Elizeu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves x Sultan Aliev

Thales Leites x Jack Hermansson

Alberto Miná x Ramazan Emeev

Markus Maluko x James Bochnovic