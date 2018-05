Brasileiro 2018: Hulk x Honório e Tayane x Do Val nas finais do absoluto

Share it

O fim da tarde deste sábado, dia 5 de maio, foi de lutas eletrizantes no Brasileiro de Jiu-JItsu da CBJJ, com as concorridas chaves do absoluto faixa-preta adulto.

Uma legião de cascas-grossas deu o seu melhor para conquistar uma vaga nas finais que rolam no domingo, dia 6, em Barueri, mas apenas quatro lutadores avançaram.

No masculino, Lucas Hulk (Atos) e Victor Honório (Qatar BJJ) disputam o ouro no aberto, enquanto o feminino será decidido entre Tayane Porfírio (Alliance) e Cláudia Do Val (De La Riva).

“Mais um dia de guerra, mas deu tudo certo”, analisou Hulk. “Finalizei as duas primeiras. Contra o Rudson Mateus fiz uma luta equilibrada, ganhei por dois pontos. A semi foi contra o Renato Cardoso, consegui ganhar dois pontos com uma queda e em seguida a luta ficou na 50/50, com ataques dos dois lados mas consegui vencer. Amanhã na final será a terceira vez que enfrento o Honório, eu ganhei uma vez e ele ganhou a outra. Amanhã a gente decide essa melhor de três. Acredito que o meu jogo casa com o dele, com muitas trocas de queda. Ele tem o judô afiado, mas eu venho treinando o meu bastante também. Amanhã faremos uma grande luta.”

“A chave do absoluto estava muito difícil”, revelou Honório. “Os pesados caíram todos do meu lado, mas eu estava muito confiante e tranquilo. Venci o Nicholas Meregali na semifinal e amanhã a final vai ser uma boa luta contra o Hulk. Vamos desempatar esse saldo de 1 a 1. Viemos com toda a equipe da Qatar BJJ e fizemos um bom camp já no Brasil. Amanhã vamos com tudo na categoria e no absoluto. Muita força e foco na medalha de ouro.”

“Fiz duas lutas no meu primeiro dia de torneio”, disse Tayane. “Na primeira eu finalizei. Em seguida eu encarei a Fernanda Mazzelli e venci nos pontos. Estou voltando de uma pequena lesão e vim para dar o meu melhor. Estou focada para amanhã, que é meu primeiro passo na busca de mais um título Mundial.”

As chaves das categorias de peso no adulto masculino começam as 9h30 da manhã, enquanto o feminino tem seu começo por volta das 15h30. Fique ligado no Instagram da GRACIEMAG para a cobertura em tempo real do maior torneio de Jiu-Jitsu em solo brasileiro!