Vídeo: A chave de pé de Cláudia Do Val no absoluto do New York Open de Jiu-JItsu

De olho no topo do ranking feminino na faixa-preta, Cláudia Do Val mordeu mais um título duplo nos EUA. Em ação no New York Spring Open, realizado em abril, a casca-grossa da equipe De La Riva fez bonito mais uma vez, e na disputa de peso aberto concluiu a conquista do ouro com bela finalização.

Após conquistar o título no peso pesado sem ter adversárias na chave, Claudia fez duas lutas no absoluto. Na final, ficou frente a frente com Fiona M. Watson (Fight Club) no duelo pelo título. Depois de um começo sem efetividade, no qual ambas as competidoras acabaram punidas, Fiona deu a sua cartada e tentou atacar no pé. O que Fiona não contava, porém, é que Cláudia usaria a movimentação da oponente para fazer a sua investica, com o mata-leão de pé que valeu o ouro.

Confira o lance no vídeo abaixo!