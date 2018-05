Luta completa: O atropelo de Amanda Nunes sobre Ronda Rousey no UFC 207

Share it

Ainda em ritmo de aquecimento para o UFC 224, que rola no próximo dia 12 de maio, no Rio de Janeiro, o Ultimate disponibilizou umas das grandes vitórias de Amanda Nunes, protagonista da luta principal do UFC Rio, contra Raquel Pennington pelo cinturão peso-galo.

Voltamos a 30 de dezembro de 2016. Último evento da temporada, o card contou com grandes duelos, inclusive com o retorno de Ronda Rousey ao octógono, na luta principal. No outro córner, porém, estava Amanda, já campeã da divisão e com extrema vontade de supera Ronda para, enfim, se colocar como a melhor peso-galo do pedaço.

A luta foi rápida. Com mãos poderosas e sem se sentir pressionada com o legado de Ronda, Amanda partiu para cima e definiu logo no início do primeiro assalto. Vitória e cinturão devidamente defendido.

