Campeões e apostas fortes no Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018; confira a lista de destaques

Já estamos com o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2018 rolando a todo o vapor desde o dia 1° de maio, com disputas nas faixas coloridas. Porém, é neste domingo, dia 6 de maio, que os faixas-pretas entram em ação na busca de um dos ouros mais disputados do cenário internacional.

Por conta da notoriedade atrelada ao título, feras de todos os cantos do mundo se encontrarão no ginásio José Correa, em Barueri, para disputar os lugares mais altos do pódio no torneio.

Campeões mundiais na faixa-preta, como Nicholas Meregali, Gabriel “Fedor”, Tayane Porfírio e Fernanda Mazzelli se juntam a nomes de peso como Márcio André, Otávio Nalati, Hugo Marques, Servio Túlio, Jaime Canuto, Victor Honório, Lucas Hulk, Gianni Grippo e outros craques.

Confira na lista abaixo os destaques de nossa equipe e pote nos comentários as suas apostas para a conquista do ouro, nas divisões de peso e também no absoluto!

MASCULINO

GALO Alliance International Hiago Gama Nova União Paulo Pizziali Soul Fighters BJJ David Herrera

PLUMA Cicero Costha Internacional Hiago George Cicero Costha Internacional José Tiago Qatar BJJ Bruno Celio

PENA A2 Jiu-Jitsu Raphael Cadena Alliance Gianni Grippo Nova União Marcio Andre Ns Brotherhood Rafael Mansur Qatar BJJ Brasil Luciano Queiroz Saikoo Jiu-Jitsu Isaque Paiva

LEVE Alliance Fabio Caloi Careca JJ Renan Sancar CheckMat Gabriel Rollo GF Team Jacob Mackenzie Ns Brotherhood Ricardo “Pingo” Rocha Qatar BJJ Rodrigo Akillis Ribeiro Jiu-Jitsu Yan Pica-Pau Soul Fighters BJJ Hugo Marques

MÉDIO Alliance Alexandre Cavalieri Alliance Marcos Tinoco Alliance Jiu-Jitsu Matheus Knorr Atos Jiu-Jitsu Caio Almeida GF Team Jaime Canuto Gracie Barra Servio Tulio Ns Brotherhood Yago Souza Soul Fighters BJJ Ruan Oliveira Unity Jiu-jitsu Felipinho Cesar

MEIO-PESADO Alliance Renato Cardoso Atos Jiu-Jitsu Diogo Almeida Atos Jiu-Jitsu Lucas “Hulk” Barbosa Caio Terra Association Rudson Mateus CheckMat Thiago Sá De La Riva JJ Felipe Nilo GF Team Marcos Aurélio Junior KMR BJJ KIMURA Horlando Monteiro Vitor Shaolin BJJ Romulo “Caju” Azevedo

PESADO AllianceDimitrius Souza Atos Jiu-Jitsu Vitor Toledo Gracie Barra Felipe Simão “Cranivata” Zenith BJJ Fellipe Andrew

SUPER PESADO AllianceFernando Reis Alliance Nicholas Meregali Ns Brotherhood BJJ Igor “Tigrão” Schneider

PESADÍSSIMO Alliance Otavio “Oreia” Serafim CheckMat Gabriel Lucas “Fedor” GF Team Antonio Assef GF Team Guilherme Cordiviola IFC Life Brothers Kitner Moura KMR BJJ KIMURA Herico Hesley Qatar BJJ Victor Honório Team Lloyd Irvin Brazil Otavio Nalati

FEMININO GALO Cicero Costha Europe Aurlinda Queiroz de Oliveira De La Riva JJ Liliane dos Reis Lima

PLUMA Cia Paulista Cristina Maria Zakka Brandão GF Team Amanda Nogueira Nova União Alliny Karen Silva Santos

LEVE Atos Jiu-Jitsu Bia Basilio Team Marcos Cunha Ana Carolina Schmitt

MÉDIO Alliance Renata Marinho Demian Maia Jiu-Jitsu Ana Maria “Índia” Gracie Barra Glaucia Braga

MEIO-PESADO G13 BJJ Carina Santi GF Team Rafaela Maria Pires

PESADO De La Riva JJ Claudia do Val Ns Brotherhood Fabiana Ferrari Mendes

SUPER PESADO Gracie Barra Jessica Flowers Gracie Humaita Fernanda Mazzelli Ribeiro Jiu-Jitsu Samela Shoham