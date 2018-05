Grande mestre Robson Gracie e FJJ-Rio certificam dojo da polícia no Rio e batizam nova equipe de competição

Share it

Foi uma tarde memorável na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 2 de maio de 2018. Sob os aplausos de diversos policiais de elite de várias partes do Brasil, presentes para conferências e estudos táticos, o dojo da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) recebeu a presença de grande mestre Robson Gracie, que discursou na inauguração da foto de seu pai, Carlos, no espaço de treinamentos local.

A cerimônia marcou, ainda, a certificação do espaço de lutas pela Federação de Jiu-Jitsu do Rio, presidida por um emocionado grande mestre Robson.

E os laços entre a polícia e o Jiu-Jitsu brasileiro só fazem se fortalecer: além da certificação promovida pelo faixa-vermelha, a Core também divulgou que pretende disputar os principais torneios da arte suave como uma nova equipe. Para tal, a agremiação Core BJJ já está filiada à IBJJF, à CBJJ e à FJJD-Rio de grande mestre Robson.

A iniciativa foi obra dos faixas-pretas e policiais Sérgio Ignacio, Rodrigo Oliveira, Eduardo Herdy e Rubem Júnior, e já conta com colecionadores de medalha como os faixas-pretas Aloysio Falcão e Francisco Pacheco.

“Nossa intenção principal é manter a tradição do Jiu-Jitsu como luta de defesa pessoal para os policiais”, disse o comissário Sérgio Ignacio ao GRACIEMAG.com. “Desde 1985 a polícia civil carioca já conta com treinos de Jiu-Jitsu. Agora, o dojo moderno e um time esportivo certamente vão servir para motivar ainda mais os policiais a treinarem juntos em seu ambiente de trabalho, mantendo assim sua forma técnica e física para bem servir à população.”