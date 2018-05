9 curiosidades no aquecimento para o UFC Rio 9, com Vitor Belfort, Ronaldo Jacaré e Amanda Nunes

Share it

O UFC 224, agendado para o dia 12 de maio, na Jeunesse Arena, marca a nona edição do Ultimate em terras cariocas.

Para aquecer as turbinas rumo ao card recheado de craques, como Ronaldo Jacaré, Mackenzie Dern, Davi Ramos, Vitor Belfort e Lyoto Machida, além da campeã Amanda Nunes, que parte em defesa do seu cinturão peso-galo, o UFC relembrou nove curiosidades sobre eventos exibidos na Cidade Maravilhosa.

Confira no vídeo abaixo os detalhes, trazidos pela repórter do UFC Jéssica Portasio, e não perca o UFC 224, exibido ao vivo e com exclusividade pelo Combate.

UFC 224

Rio de Janeiro, Brasil

12 de maio de 2018

Amanda Nunes x Raquel Pennington

Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Mackenzie Dern x Amanda Cooper

John Lineker x Brian Kelleher

Vitor Belfort x Lyoto Machida

Card preliminar

Cézar Mutante x Karl Roberson

Alexey Oleynik x Júnior Albini

Davi Ramos x Nick Hein

Elizeu Capoeira x Sean Strickland

Warlley Alves x Sultan Aliev

Thales Leites x Jack Hermansson

Alberto Miná x Ramazan Emeev

Markus Maluko x James Bochnovic