X-Combat World Cup BJJ Pro traz premiação em dinheiro e medalhas banhadas a ouro

Share it

Está marcado para o dia 26 de maio, no Ginásio do “Tancredão” em Vitória, Espírito Santo, o 2º X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO – GI & NO GI.

A competição é uma realização do X-COMBAT com apoio da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais e da Prefeitura de Vitória.

Segundo a organização do evento, nesta edição estarão em jogo premiação em dinheiro, quarenta medalhas banhadas em ouro 24k e cinturões para os competidores da Categoria Absoluto Profissional.

As equipes vencedoras, de primeiro a quinto lugar, na colocação geral, ou seja, somando os pontos das disputas com e sem kimono, serão premiadas com um troféu no valor de mil reais e mais uma premiação em dinheiro.

“A ideia é criar uma competição cujo foco principal é o fortalecimento das equipes. Por isso decidimos investir cada vez mais na qualidade dos troféus, na premiação em dinheiro e na repercussão do evento para as academias. É claro que os atletas recebem também uma boa premiação, mas entendemos que o caminho para o fortalecimento do esporte passa pelo fortalecimento dos “times”, afinal são as equipes que descobrem e preparam os novos talentos é justo que existam alguns eventos com este objetivo”, avalia Paulo Jesus, presidente do X-Combat.

PARCERIA COM A MÍDIA ESPECIALIZADA

“Para que um esporte cresça são necessários grandes investimentos de patrocinadores. Para atrair patrocinadores, a repercussão na mídia é fundamental. Por isso nossos eventos contam sempre com a cobertura da Equipe de Reportagem do X-Combat, que produz imagens das lutas e gravam entrevistas, tudo isso vai para as nossas mídias sociais e também para nosso Programa no canal Combate. Para fortalecer esta cobertura na temporada 2018, nós fechamos uma parceria com a GRACIEMAG, que com certeza irá ampliar a repercussão do evento”, completa.

As inscrições já estão abertas e todas as informações você acessa o Edital do Evento através do site www.eventos.x-combat.com.br.

Para esclarecer quaisquer dúvidas ou verificar informações você pode entrar em contato com a equipe de suporte à inscrição através do whatsapp (21) 99127-8145.

RESUMO:

Evento: X-COMBAT WORLD CUP BJJ PRO – GI & NO GI

Data: 26 de maio de 2018

Local: Ginásio Tancredo de Almeida Neves (TANCREDÃO), Rua Dário Lourenço de Souza, S/N – Bairro Mário Cypreste – Vitória – Espírito Santo.

Informações & Inscrições: www.eventos.x-combat.com.br