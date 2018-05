Jiu-Jitsu: O estrangulamento campeão de Diogo Moreno no Dallas Open

Share it

Em ação no Dallas Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado no último final de semana, o faixa-preta Diogo Moreno, da nossa GMI Soul Fighters, voltou para casa com um ouro e uma prata após belas apresentações no tatame montado na Kitty McGee Arena, no Texas.

Com instruções de João Gabriel Rocha, faixa-preta radicado nos EUA também forjado no dojo da Soul Fighters Tijuca, Moreno entrou com tudo na disputa do meio-pesado e conseguiu chegar ao topo do pódio ao finalizar Angel Cicero (Unified Jiu-Jitsu) com um justo estrangulamento pelas costas.

No absoluto, depois de vencer nomes de peso, como o casca-grossa americano Tim Spriggs, Moreano acabou parado na finalíssima, por Inácio Neto, e garantiu a prata no aberto.

Confira no vídeo abaixo o bote e o ajuste de Diogo Moreno para finalizar rumo ao título do Dallas Open!