Felipe Preguiça conquista o tetra em Abu Dhabi e agora mira o Mundial de Jiu-Jitsu

Foram três semanas, três torneios e muitas batalhas, mas Felipe Preguiça conquistou todos os seus objetivos. No início do mês ele manteve seu cinturão do ACB Jiu-Jitsu, realizado no Cazaquitão, em seguida ele fez três lutas para conquistar o tricampeonato do Marianas Open, em Guam, e fechou o mês de abril faturando seu quarto título do Abu Dhabi World Pro, que rolou no último final de semana nos Emirados Árabes, se tornando um dos maiores vencedores do torneio.

“Fiz sete lutas no total em Abu Dhabi. Foram três na seletiva e quatro no evento principal. Durante o evento todo eu só levei dois pontos. Estou muito feliz com esse quarto título em Abu Dhabi”, disse Preguiça, que já mira seus próximos compromissos. “Fiquei muito satisfeito com o meu desempenho e agora estou ansioso para lutar o Mundial e o ACB Jiu-Jitsu. Só tenho a agradecer por tudo que vem acontecendo na minha carreira.”

Depois de conquistar a tríplice coroa com desempenhos de alto nível, Preguiça terá agora um mês para focar exclusivamente no Mundial da IBJJF, que acontece no início de junho na Califórnia, e em seguida entrar em ação mais uma vez pelo evento russo ACB Jiu-Jitsu.

“Foram três campeonatos em três semanas. Foi muito bom para pegar o ritmo para o Mundial de Jiu-Jitsu e também para o ACBJJ que vai rolar em junho, em Moscou”, concluiu o faixa-preta.

(Fonte: Assessoria de imprensa)