Novas saídas dos quatro apoios, na RGOA

Share it

Os estudos de uma posição tão fértil como os quatro apoios não podem ser resumidos em poucas posições. Por isso, Shawn Williams e Leo Tunico dão continuidade às aulas sobre saídas da “posição tartaruga” (como a posição é apelidada), no curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy.

Shawn mostra, por exemplo, o rolamento makikomi, golpe que consiste em aprisionar um dos braços do oponente e girar o corpo por cima desse domínio, obrigando o adversário a rolar junto e terminar a movimentação por baixo, sendo dominado lateralmente.

Tunico também ensina uma armadilha interessante. Repare como, no momento em que o professor consegue escapar os quadris lateralmente, ele salta por sobre o tronco do oponente e termina a movimentação no cem-quilos.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Na aula sobre qualidade de vida, o faixa-vermelha-e-branca Marcio Stambowsky, o “Macarrão”, exalta a importância de um estilo de vida mais leve, no qual as cobranças pessoais são menos rigorosas e mais sensatas.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Não perca mais tempo! Vá ao site www.gallerr.com/rgoa e tenha acesso ao conteúdo completo do curso de Jiu-Jitsu mais sofisticado da Internet.

Seja aluno da Renzo Gracie Online Academy (RGOA).

Oss!