Jiu-Jitsu: as finalizações de Neiman Gracie, Rafael Lovato e Dillon Danis no Bellator 198

Mesmo com a atração principal do card reservada para o duelo de lendas entre Fedor Emelianenko e Frank Mir, no qual o russo despachou o ex-campeão do UFC com um belo nocaute, o Bellator 198, realizado no último sábado, dia 28 de abril, foi um prato cheio para os fãs de Jiu-Jitsu que acompanham o MMA.

No card principal, quatro das cinco lutas programadas terminaram por finalização, algumas delas já esparadas por terem sido executadas por ases da arte suave. Neiman Gracie, Rafael Lovato e Dillon Danis já haviam sido previstos por GRACIEMAG como grandes chances de boa representação do Jiu-Jitsu no cage do Bellator, e estes não deixaram a desejar. Além deles, Emmanuel “El Matador” Sanchez também anotou mais uma finalização para o cartel, na luta coprincipal do evento, transmitido ao vivo e com exclusividade pelos canais Fox Sports.

Para reviver um pouco do que foi o emocionante card do Bellator 198, confira no vídeo abaixo as finalizações do card principal e nos conte a sua preferida nos comentários!

Bellator 198

Chicago, Illinois, EUA

28 de abril de 2018

Fedor Emelianenko venceu Frank Mir por nocaute técnico aos 48s do R1

Emmanuel Sanchez finalizou Sam Sicilia no triângulo de mão aos 3min52s do R1

Rafael Lovato finalizou Gerald Harris no armlock a 1min11s do R1

Neiman Gracie finalizou Javier Torres no kata-gatame aos 3min18s do R2

Dillon Danis finalizou Kyle Walker na chave de pé a 1min38s do R1