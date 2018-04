Luta completa: Fedor Emelianenko nocauteia Frank Mir e avança no GP do Bellator

Share it

Em card recheado de finalizações, com sete golpes definidos no Jiu-Jitsu em 13 lutas do card, a cereja do bolo veio num nocaute, mas não qualquer nocaute.

Fedor Emelianenko, lendário ex-campeão do Pride, mediu forças com o ex-campeão do UFC Frank Mir na luta principal do Bellator 198, realizado em Chicago nesse sábado, dia 28 de abril, com transmissão ao vivo e exclusiva dos canais Fox Sports. O russo craque no sambô mostrou mais uma vez o poder de suas mãos, em luta que terminou de forma rápida e brutal.

Depois de recber boa investida de Mir, Fedor se recuperou, aplicou um quedão em Mir e viu este se levantar rapidamente. Mais uma vez Mir avançou, mas com um contragolpe de esquerda, Fedor levou Frank Mir ao solo, para receber mais alguns golpes e ter o duelo encerrado pelo árbitro.

Com a vitória, Fedor avança no GP de Pesados do Bellator, e terá pela frente o falastrão Chael Sonnen em seu próximo duelo. Confira no vídeo abaixo a luta completa e os resultados finais em seguida!

Bellator 198

Chicago, Illinois, EUA

28 de abril de 2018

Fedor Emelianenko venceu Frank Mir por nocaute técnico aos 48s do R1

Emmanuel Sanchez finalizou Sam Sicilia no triângulo de mão aos 3min52s do R1

Rafael Lovato finalizou Gerald Harris no armlock a 1min11s do R1

Neiman Gracie finalizou Javier Torres no kata-gatame aos 3min18s do R2

Dillon Danis finalizou Kyle Walker na chave de pé a 1min38s do R1