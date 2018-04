Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu 2018: Os resultados finais do adulto faixa-preta

Share it

A manhã deste sábado, dia 28 de abril, foi recheada de grandes lutas, com as finais do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu 2018. Para coroar sua edição comemorativa aos 10 anos de seu nascimento, uma legião de craques pisou no tatame da suntuosa Mubadala Arena, e os duelos foram de tirar o fôlego.

Craques consagrados do torneio, como Felipe Preguiça, Paulo Miyao e Ana Carolina Vieira confirmaram seu favoritismo, e novas caras do cenário internacional, como Espen Mathiesen e Amal Amjahid mostraram qua renovação da arte suave está mais do que garantida.

Confira na lista abaixo os campeões do adulto masculino faixa-preta e do feminino marrom/preta compilados por GRACIEMAG, que acompanhou tudo de pertinho no dojo mais famoso dos Emirados Árabes. E para todos os lances das finais, acesse nossa página no Instagram, no @graciemag_br , e não deixe de nos seguir para ter o melhor conteúdo do Jiu-Jitsu na palma da sua mão!

MASCULINO

56kg

José Carlos “Cocó” finalizou Andrea Verdemare no estrangulamento pelas costas

62kg

João Miyao venceu Wanki Chae por 7 a 2 nos pontos (passagem, joelho na barriga, raspagem)

69kg

Paulo Miyao venceu Gianni Grippo por 1 a 0 nas vantagens após 2 a 2 nos pontos

77kg

Espen Mathiesen finalizou Jacob Mackenzie no triângulo

85kg

Isaque Bahiense venceu Faisal Al Ketbi por 2 a 0 nos pontos (raspagem)

94kg

Felipe Preguiça venceu Adam Wardzinski por 4 a 0 nos pontos (duas raspagens)

110kg

Erberth Santos finalizou Lucio Lagarto no mata-leão

FEMININO

49kg

Mayssa Bastos finalizou Livia Gluchowska no estrangulamento cruzado

55kg

Amal Amjahid finalizou Amanda Nogueira no estrangulamento pelas costas

62kg

Bia Basílio venceu Ffion Davies na decisão dos árbitros, após empate em 2 a 2 nos pontos e vantagens.

70kg

Ana Carolina Vieira venceu Jessica Swanson por 9 a 0 nos pontos (passagem, joelho na barriga, montada)

90kg

Angélica Galvão venceu Marta Szarecka por 8 a 2 nos pontos (duas raspagens, montada)