Jiu-Jitsu: O triângulo invertido de Felipe Preguiça no Abu Dhabi World Pro

Ainda pelas qualificatórias do Abu Dhabi World Pro, que rolaram nessa quinta-feira, dia 26 de abril, o nosso GMI Felipe Preguiça fez bonito como de costume. Para garantir seu lugar na chave final da divisão até 94kg, a fera passou pela prova de fogo da peneira brasileira.

Com jogo versátil e finalizações em dia, Preguiça conseguiu avançar para as lutas de sexta-feira. Na final da qualificatória, inclusive, o professor aplicou um belo triângulo invertido para liquidar a fatura.

Depois de controlar e tentar um ataque sem sucesso, Preguiça vislumbrou a chance de prender o oponente no triângulo invertido. Depois de encaixado o golpe, uma transição com ajuste do corpo para maximizar o arrocho e terminar a luta.

Confira o lance no vídeo abaixo