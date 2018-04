Isaque Bahiense ensina a vencer com blitz no início da luta, no Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu

Share it

Com pressão total no Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu, que está tocando suas chaves principais nesta sexta-feira, dia 27, Isaque Bahiense mostrou que está com fome de título. O atleta da Alliance já avançou na divisão até 85kg faixa-preta, e seu primeiro duelo foi uma verdadeira lição para o leitor atento de GRACIEMAG.

Mesmo contra um atleta tarimbado como Clark Gracie, cheio de arapucas da guarda, Isaque deu uma aula de blitz para iniciar a luta, impondo seu ritmo e disparando no placar. Com volume no jogo de passagens de guarda, Isaque abriu 7 a 0 no placar, e deu sequência na sua campanha, com vitória sobre Gustavo Braguinha (Atos), por 4 a 2 nos pontos, e terá pela frente Faisal Al-Ketbi(Team 777) na finalíssima, que rola amanhã.

Confira no vídeo abaixo a aula de pressão de Isaque Bahiense na sua primeira luta do Abu Dhabi World Pro e siga a GRACIEMAG no Instagram para ter as informações mais recentes do torneio nos Emirados Árabes!