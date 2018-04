Neiman Gracie, Rafael Lovato, Dillon Danis e mais do Jiu-Jitsu no Bellator 198, neste sábado

Share it

Programado para o próximo sábado, dia 28 de abril, o Bellator 198 chega como prato cheio para o amante de Jiu-Jitsu que gosta de uma boa luta no MMA. O evento, que rola em Illinois, nos EUA, será transmito ao vivo e com exclusividade, a partir das 22h, pelos canais Fox Sports.

Além da luta principal do card, no qual o lendário Fedor Emelianenko, craque no judô e sambô, encara o finalizador Frank Mir, atleta de base forte no Jiu-Jitsu com nove finalizações na carreira (três delas com menos de um minuto de luta), outros três atletas conhecidos dos fãs da arte suave entram em ação no evento, todos no card principal.

Um deles é Neiman Gracie. Integrante da família mais casca-grossa do planeta, Neiman (7v, 0d) busca manter sua invencibilidade e contabilizar mais uma finalização nas seis já anotadas no cartel. O faixa-preta encara Javier Torres, na divisão de meio-médios.

Ainda no card, Rafael Lovato Jr., campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta (com e sem kimono), parte para sua quarta luta na organização. Invicto no MMA com sete sucessos, Lovato enfrenta John Salter na divisão de pesos médios.

E na abertura do card principal, Dillon Danis parte para sua estreia no MMA. Campeão do Pan Sem Kimono na faixa-preta, Danis, apadrinhado pelo amigo e pupilo no Jiu-Jitsu Conor McGregor, entra em ação contra Kyle Walker em peso casado (79kg).

E você, amigo leitor, está mais animado para qual dos duelos deste Bellator 198, que tem promessa de grandes lances no Jiu-Jitsu? Confira o card completo abaixo e comente conosco!

Bellator 198

Illinois, EUA

28 de abril de 2018

Fedor Emelianenko x Frank Mir

Emmanuel Sanchez x Sam Sicilia

Rafael Lovato Jr. x John Salter

Neiman Gracie x Javier Torres

Dillon Danis x Kyle Walker

Card preliminar

R’Mandel Cameron x P. J. Cajigas

Dan Stittgen x Mark Stoddard

Eric Wisely x Morgan Sickinger

Matt Paul x Brian Booth

Joey Diehl x Nate Williams

Tom Shoaff x Mike Budnik

James Bennett x Dustin Stusse

Asef Askar x Andrew Johnson

Corey Jackson x Adil Benjilany

Tom Angeloff x Sultan Umar

Adam Maciejewski x Robert Morrow