Com Stipe Miocic x Daniel Cormier, estreia hoje o “TUF: Undefeated” no Combate

Os fãs de lutas podem se preparar. Estreia hoje, dia 25 de abril, no Combate, o “The Ultimate Fighter: Undefeated.” A partir das 21h, os assinantes poderão acompanhar a disputa dos times liderados pelos campeões Daniel Cormier e Stipe Miocic. Nesta temporada, os técnicos vão treinar oito atletas pesos leves e oito lutadores da categoria peso-pena. A novidade agora é que todos os competidores estão invictos.

O programa será exibido sempre as quartas e, a partir do segundo episódio, os assinantes acompanham dois programas por semana. Às 20h vai ao ar a reprise do episódio anterior e, na sequencia, às 21h, será transmitido o inédito.

Já no episódio de estreia, os participantes chegam a Las Vegas e se reúnem com Cormier e Miocic. Dana White chega para cumprimentar os lutadores e logo na sequência eles são incentivados a treinar. O episódio ainda conta com a seleção de cada técnico para formar os times e mostra o primeiro confronto preliminar dos participantes.

Confira abaixo a lista com os participantes:

LEVES

Thailand Clark (7v-0d)

Joe Giannetti (6v-0d)

John Gunther (6v-0d)

Jose Martinez Jr. (4v-0d)

Luis Pena (4v-0d)

Richie Smullen (3v-0d-1nc)

Mike Trizano (6v-0d)

Allan Zuniga (13v-0d)

PENAS

Jay Cucciniello (8v-0d)

Tyler Diamond (9v-0d)

Brad Katona (6v-0d)

Bryce Mitchell (9v-0d)

Suman Mokhtarian (8v-0d)

Dulani Perry (4v-0d)

Kyler Phillips (5v-0d)

Ricky Steele (5v-0d)

(Fonte: Assessoria de imprensa)