Luan Carvalho ensina raspagem da guarda-laçada com finalização no Jiu-Jitsu

Além de competidor de alto nível, nosso GMI Luan Carvalho, líder da Oak Jiu-Jitsu, em Macaé, divide seu tempo para passar um pouco de seus truques na sua academia. Exímio professor, Luan mostrou um pouco da sua didática em vídeo exclusivo enviado para GRACIEMAG, e a posição pode cair como uma luva no seu jogo.

Na aula, Luan mostra uma de suas raspagens partindo da guarda-laçada, com opção de finalizar no bíceps, para os atletas mais graduados. No início da posição, Luan ressalta sua preferência em fazer a guarda-aranha no braço oposto ao que vai ser atacado na laçada. Após executar o laço, Luan coloca o pé em gancho e cata o tornozelo do oponente para concluir a queda com facilidade.

Depois de concluir a derrubada, Luan mostra como puxar o adversário e ganhar o controle lateral, ou então finalizar no bíceps com o braço que continua laçado.

Veja a aula no vídeo abaixo, estude os detalhes da movimentação e, para aprender mais posições como esta, não deixe de agendar uma visita com o professor Luan Carvalho na Oak Jiu-Jitsu!

