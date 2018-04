Felipe Preguiça defende cinturão em Guam e mira terceiro título no Jiu-Jitsu em abril

Share it

Duas batalhas já foram vencidas, resta apenas mais um compromisso para Felipe Pena, o Preguiça, fechar o mês de abril com 100% de aproveitamento. Depois de manter o cinturão do ACB Jiu-Jitsu na semana passada, em evento realizado no Cazaquistão, Preguiça embarcou para Guam para defender seu título do Marianas Open, realizado no último final de semana. E, mais uma vez ele saiu vitorioso. Com mais uma grande perfomance, o faixa-preta, que já havia sido campeão do torneio em 2016 e 2017, despachou três oponentes para conquistar o tricampeonato e manter o cinturão.

“Na primeira luta eu enfrentei um atleta local e consegui finalizar no braço. Na segunda luta venci o Tanner Rice por 5 a 0 depois de raspar e passar. E, na final, eu derrotei o Jackson Sousa por 19 a 2. Fiquei muito feliz com a minha perfomance. Estou me sentindo muito bem, muito preparado e confiante. Sinto que o meu Jiu-Jitsu está fluindo bastante. Acredito que estou na melhor fase da minha carreira. Estou muito feliz com que está acontecendo e ansioso pelo que estar por vir. Quero ser campeão de tudo”, disse Preguiça, que já embarcou para Abu Dhabi, onde nesse final de semana encerra a sua maratona de competições defendendo seu título do World Pro.

“As viagens foram uma verdadeira maratona. Foram viagens longas, um espaço curto de tempo entre um torneio e outro, com muitas mudanças em relação ao fuso horário… Mas estou procurando me alimentar bem e dormir bem. Consegui treinar bem em todos esses lugares que eu competi para adaptar o meu corpo antes dos torneios. Fiquei bem atento também para não baixar a imunidade e ficar doente. Não fiz uma preparação específica para isso. A minha preparação foi toda para chegar e lutar bem os campeonatos, porque eu sabia que abril teria uma agenda cheia”, concluiu Preguiça.

Depois dessa exaustiva maratona, Preguiça terá um mês para focar exclusivamente no Mundial da IBJJF, que acontece no início de junho na Califórnia.

(Fonte: Assessoria de imprensa)