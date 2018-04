Brasileira Rose Volante defende cinturão mundial de boxe em São Paulo

Share it

Com gritos de apoio da torcida, Rose ‘The Queen’ Volante defendeu com garra o cinturão. A afirmação veio após ela derrotar por nocaute a panamenha Lourdes ‘La Felina’ Borbua, que atualmente possui o título latino do Conselho Mundial de Boxe.

A disputa aconteceu no último sábado, dia 21 de abril, na Arena Santos, litoral de São Paulo. Há 17 anos o evento não era realizado em solo brasileiro. A noite contou a participação de nomes como Acelino ‘Popó’ Freitas e Miguel de Oliveira, além da equipe, dos amigos e da família da atleta.

“Quero agradecer a todos que torceram por mim e o apoio foi fundamental para a conquista desse título. Assumi a responsabilidade de lutar e defender meu cinturão. Estou muito feliz com o meu resultado e com toda a confiança da equipe Memorial. Foi uma noite emocionante que ficará na minha memória para sempre”, comentou com alegria a atleta.

Para saudar a entrada da rainha, a escola de samba União Imperial agitou a Arena Santos.

Os primeiros rounds foram dominados pela brasileira, que se manteve no centro do ringue em boa parte do tempo. Os golpes foram, em sua maioria, certeiros e ‘The Queen’ mostrou para o que veio com bons cruzados de esquerda e golpes na linha da cintura.

O primeiro knockdown apareceu no final do 4º round, quando a brasileira conseguiu um cruzado de esquerda. A 1min21s do 5º round, outro golpe de direita de Rose entrou, fazendo a panamenha ir para o chão novamente.

A certeza da vitória veio nos primeiros segundos do 6º round, quando a equipe de ‘La Felina’ jogou a toalha, confirmando que o cinturão ficaria em solo brasileiro. Com a vibração da torcida e um sorriso inevitável no rosto, ‘The Queen’ realizou seu desejo: vencer uma disputa em casa, com o público gritando seu nome.

A vitória é resultado de muito treino, dedicação e apoio da equipe, ressalta o técnico de Rose, Felipe Moledas. “Tínhamos uma expectativa muito grande por conta de toda a estrutura e por ser dentro de casa. A vitória dela só veio para somar todo o trabalho realizado nos últimos três meses. Essa noite foi show de boxe”.

A disputa contra a panamenha é a primeira defesa de cinturão de Rose, que agora conta com 13 vitórias (sete nocautes) no cartel invicto. ‘The Queen’ ganhou o título mundial em dezembro do ano passado, após combate contra a argentina Brenda Carvajal, que aconteceu em Jujuy, no país da adversária. Rose Volante é a primeira brasileira a trazer o cinturão.

NOITE DE VITÓRIAS

Abrindo o evento, a luta da categoria médios-ligeiros (até 69,8 kg) trouxe ao ringue Fernando Henrique, da equipe Memorial, versus Francisco Neves, o Índio. A disputa foi encerrada aos 2min40s do primeiro round, após Fernando derrubar o adversário e ganhar por nocaute técnico.

O segundo combate levou ao ringue Ademir Machado e Etoundi “Camaronês” Michel William, disputando na categoria médios-ligueiros (até 69,8 kg). Apouco mais de 1min do 2º round, a vitória veio para Etoundi por nocaute técnico.

No terceiro embate, Lucas de Abreu e Valdevan Pereira disputaram a categoria super-médios (até 76,2 kg). O resultado veio depois dos 2min, quando Lucas venceu por nocaute após derrubar o adversário.

O primeiro combate feminino foi entre Danila Ramos e Caroline Foro, que disputaram pela categoria super-galos (até 55,3 kg). Com uma pontuação acirrada – de apenas 3 pontos de diferença -, Danila levou a melhor em cima de Caroline.

Disputando o título brasileiro dos super-galos, Carlos Henrique “Pitbull”, atual campeão da categoria pelo Conselho Nacional de Boxe, enfrentou Charles Quintana. No 6º round, Pitbull derrubou o adversário com um golpe de direita, mas não foi suficiente para terminar a luta. A decisão veio no 10º e último round por pontuação dos juízes. O atleta da Memorial levou a melhor por decisão unânime.

COMBATES

1ª luta – 4 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso

Categoria Médios Ligeiros (até 69,8 kg)

Fernando Machado x Francisco Neves

Vencedor: Fernando Machado

Nocaute técnico aos 2min40s do 1º round

2ª luta – 6 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso

Categoria Médios Ligeiros (até 69,8 kg)

Etoundi “Camaronês” Michel William x Ademir Machado

Vencedor: Etoundi “Camaronês” Michel William

Nocaute técnico aos 1min32s do 2º round

3ª luta – 6 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso

Categoria Super Médios (até 76,2 kg)

Lucas de Abreu x Valdevan Pereira

Vendedor: Lucas de Abreu

Nocaute aos 2min11s do 4º round

4ª luta – 6 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso

Categoria Super Galos (até 55,3 kg)

Danila Ramos x Caroline Foro

Vencedora: Danila Ramos

Pontuação: Danila Ramos (55, 60 e 58) e Caroline Foro (59, 55 e 56)

5ª luta – 10 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso

Título brasileiro dos Super Galos

Carlos Henrique “Pitbull” x Charles Quintana

Vencedor: Carlos Henrique “Pitbull”

Pontuação: Carlos Henrique “Pitbull” (100, 100 e 100) e Charles Quintana (89, 89 e 89)

6ª luta – 10 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso

Título mundial OMB Pesos-Leves

Rose Volante x Lourdes Borbua

Vencedor: Rose Volante

Nocaute técnico no 6º round

