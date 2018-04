O estudo dos quatro apoios, na Renzo Gracie Online Academy

Share it

Esta semana, no curso de Jiu-Jitsu da Renzo Gracie Online Academy, Rolles Gracie e Leo Tunico ensinam macetes que vão permitir que você se proteja com eficiência quando ficar em quatro apoios, tendo o oponente às suas costas. Você vai conseguir transitar em segurança para outras posições e até mesmo contragolpear, caso apareça algum espaço convidativo.

Neste exemplo, Rolles mostra como escapar os quadris rapidamente para o lado e, logo em seguida, com um movimento brusco, reposiciona-se de costas para o chão, fazendo guarda.





Se o adversário resolver mudar de posicionamento de repente, tombando para o lado, Tunico revela como você deve aproveitar a oportunidade para projetar o próprio corpo por sobre o tronco do oponente e estabilizar o domínio lateral.



Na aula sobre qualidade de vida, o ídolo do judô americano Travis Stevens analisa sua trajetória no esporte e fala de forma inspiradora sobre mudanças e adaptações ao longo do caminho.



