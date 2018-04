10 grandes lutas nos 10 anos de Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu

Share it

No ano de 2008, o xeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan deu seu aval para a criação daquele que se tornaria um dos maiores torneios do Jiu-Jitsu mundial. O Abu Dhabi World Pro, assim, surgia com a promessa de premiar os melhores atletas do nosso esporte com belas quantias em dinheiro e o prestígio de ser vencedor sobre a pura nata da arte suave.

Nessa década de duelos eletrizantes, GRACIEMAG acompanhou de perto o nascimento de lendas, como Rodolfo Vieira ainda de faixa-marrom se tornando o “caçador de faixas-pretas”, a realização de combates antológicos nos tatames árabes e o crescimento do esporte por meio do apoio e estrutura dado por nossos amigos dos Emirados.

Com isso, relembramos abaixo dez disputas que marcaram nossa equipe, com a presença de nomes consagrados do cenário mundial em ação. Confira a lista e poste nos comentários qual foi o lutador ou disputa que mais marcou nesses dez anos do Abu Dhabi World Pro!

Rodolfo Vieira x Braulio Estima

Lucio Lagarto x Marcus Buchecha

Rodolfo Vieira x Rafa Mendes

Braulio Estima x Fabio Gurgel

Marcelinho Garcia x Victor Estima

Mackenzie Dern x Gabi Garcia

Marcio Andre x Paulo Miyao

Beatriz Mesquita x Tammi Musumeci

Felipe Preguiça x Xande Ribeiro

Erberth Santos x Max Gimenis